Faire revivre les espèces disparues ?

Imaginez-vous pouvoir visiter un jour un Jurassic Park, un zoo consacré aux dinosaures ?? Il y a 65 millions d'années, un astéroïde percutait la Terre et entrainait la disparition de ces créatures. Cette extinction de masse, la 5e de l'histoire de la Terre, est la dernière résultant d'un phénomène naturel. Depuis des millénaires et afin de domestiquer la nature, les humains modifient les gènes des plantes et des animaux grâce à la sélection artificielle. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui d'envisager de recréer des espèces disparues en réactivant les gènes dormants d'animaux actuels. Ces prouesses scientifiques nous placent devant une interrogation : s'il est de notre devoir de protéger les espèces menacées, devons-nous aller plus loin et ressusciter des espèces éteintes par notre faute ?? Cette idée est déjà à l'oeuvre dans divers endroits du monde, et dans une optique de réensauvagement. Faire revivre des espèces disparues soulève des questions d'ingénierie génétique, mais interroge aussi notre définition de la nature, notre acceptation du monde dit sauvage et la relation que nous souhaitons entretenir avec lui pour les siècles à venir.