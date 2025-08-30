Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Faire revivre les espèces disparues ?

Lionel Cavin, Nadir Alvarez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Imaginez-vous pouvoir visiter un jour un Jurassic Park, un zoo consacré aux dinosaures ?? Il y a 65 millions d'années, un astéroïde percutait la Terre et entrainait la disparition de ces créatures. Cette extinction de masse, la 5e de l'histoire de la Terre, est la dernière résultant d'un phénomène naturel. Depuis des millénaires et afin de domestiquer la nature, les humains modifient les gènes des plantes et des animaux grâce à la sélection artificielle. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui d'envisager de recréer des espèces disparues en réactivant les gènes dormants d'animaux actuels. Ces prouesses scientifiques nous placent devant une interrogation : s'il est de notre devoir de protéger les espèces menacées, devons-nous aller plus loin et ressusciter des espèces éteintes par notre faute ?? Cette idée est déjà à l'oeuvre dans divers endroits du monde, et dans une optique de réensauvagement. Faire revivre des espèces disparues soulève des questions d'ingénierie génétique, mais interroge aussi notre définition de la nature, notre acceptation du monde dit sauvage et la relation que nous souhaitons entretenir avec lui pour les siècles à venir.

Par Lionel Cavin, Nadir Alvarez
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Lionel Cavin, Nadir Alvarez

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Biotechnologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Faire revivre les espèces disparues ? par Lionel Cavin, Nadir Alvarez

Commenter ce livre

 

Faire revivre les espèces disparues ?

Lionel Cavin, Nadir Alvarez

Paru le 11/09/2025

PPUR Presses Polytechniques

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889156887
9782889156887
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible Stephen King : “Poutine a pris Trump pour un idiot”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.