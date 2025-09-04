Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Calcul infinitésimal

Philippe Kocian

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux problèmes majeurs occupaient les mathématiciennes et mathématiciens du XVIIe siècle : la détermination de l'équation de la tangente à une courbe en un point donné, et le calcul de l'aire d'une surface non polygonale. L'étude du premier problème a donné naissance à ce que l'on appelle le calcul différentiel, le second, au calcul intégral. Si les problèmes des tangentes et des aires sont aujourd'hui maîtrisés, il n'en demeure pas moins que les calculs différentiel et intégral occupent une place importante dans le monde des sciences naturelles et de la technique. Consacré aux calculs différentiel et intégral, le présent ouvrage s'adresse en priorité aux étudiantes et étudiants débutant une formation en ingénierie ; il couvre l'essentiel de la matière traitée lors de la première année d'étude au sein d'une haute école d'ingénierie suisse (HES). La plupart des notions indispensables sont introduites avec le souci de les expliquer, tantôt par des éléments historiques, tantôt par des besoins provenant des sciences expérimentales ou de l'ingénierie. Illustrations et exemples détaillés sont les atouts majeurs du présent ouvrage ; ils permettent à chaque lectrice et lecteur de saisir rapidement les enjeux des différents concepts, et ainsi de s'approprier les outils des calculs différentiel et intégral utiles aux sciences expérimentales et à l'ingénierie.

Par Philippe Kocian
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Philippe Kocian

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Mathématiques (notions fondame

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Calcul infinitésimal par Philippe Kocian

Commenter ce livre

 

Calcul infinitésimal

Philippe Kocian

Paru le 25/09/2025

PPUR Presses Polytechniques

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889155781
9782889155781
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.