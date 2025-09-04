Les Honda de Raynaud

Exercice peut commun chez un artiste, Jean Pierre Raynaud aime à célébrer les créateurs qu'il collectionne. Ainsi en 2023, il a rendu hommage à Gérard Deschamps, en lui consacrant un livre et cette fois ci c'est à un autodidacte japonais, Honda, jardinier de son métier qu'il s'intéresse. Exercice peut commun chez un artiste, Jean Pierre Raynaud aime à célébrer les créateurs qu'il collectionne. Ainsi en 2023, il a rendu hommage à Gérard Deschamps, en lui consacrant un livre et cette fois ci c'est à un autodidacte japonais, Honda, jardinier de son métier qu'il s'intéresse. Vivant à Fukushima où il s'adonnait au surf, devenu très périlleux depuis le tsunami de 2011, Honda copiait les oeuvres de ses peintres préférés. Puis à l'horrible vision de la mer NOIRE selon ses mots, son style s'est affirmé. Il ne peint plus depuis lors que des vagues ourlées, des fruits et des légumes, la terre, la lune, l'eau... en des couleurs d'une grande vivacité, proches de la fluorescenses. Par l'intermédiaire de Rena Kano, Jean Pierre Raynaud rencontra l'oeuvre de Honda qui l'impressionna vivement par sa sincérité, sa grande simplicité, le rangeant de facto dans l'orbe de l'Art brut, des artistes dits Singuliers. Dans un deuxième temps sa biographie l'interrogea, n'était-il pas jardinier comme il le fut et le demeure par l'esprit des plantes. Par ailleurs les deux créateurs ont subi de lourds traumatismes, l'un au Japon, l'autre en France durant la seconde Guerre mondiale.