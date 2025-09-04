Pan ! Dans l'oeil !...

Née à Paris vers 1865 à Paris, Berthe Weill travaille d'abord chez un antiquaire de renom du nom de Mayer, avant de fonder sa propre galerie en 1901 consacrée aux jeunes maîtres de la peinture nouvelle. Elle déménagea à plusieurs reprises avant de s'installer en 1920 au 46 rue Laffite. Tout au long de sa carrière, elle exposa des artistes, peintres essentiellment, mais aussi graveurs, dessinateurs, affichiers, etc. Elle participa à mettre en avant des peintres aussi différents que talentueux, tels Picasso, Dufy, Suzanne Valladon, Braque, Derain, Marie Laurencin, Modigliani, Pascin, Utrillo, Vlaminck, etc. Par ses choix audacieux, Berthe Weill a maintes fois été en butte à l'hostilité. Dès 1904, Picasso la quitte pour le marchand Clovis Sagot... Dotée d'une intuition extraordinaire, elle n'a pourtant pas réussi à faire fortune dans le milieu de l'art. Dans son livre de souvenirs paru en 1933, elle raconte des anecdotes savoureuses sur de nombreux artistes. Sa galerie fermera en 1939 et traversera l'Occupation sans se faire arrêter. Elle mourra presque aveugle en banlieue parisienne en 1951. Elle est aujourd'hui redécouverte.