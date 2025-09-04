Des participations héroïsées

Comment le handicap est-il mis en scène dans les dessins animés pour enfants ? C'est une question à laquelle ce livre tente de répondre à travers une ethnographie des mondes sociaux virtuels. En analysant des séries animées télévisées françaises (Les Pastagums, Atout 5, Foot2Rue, Les Minijusticiers, Titeuf, Bali, Milo), cette recherche décrypte les situations dans lesquelles se retrouvent les personnages identifiés : situations de handicap et situations de participation. Au regard des mondes sociaux actuels, les formes d'héroï-sations observées sont interprétées comme autant de traces figées d'une injonction normative de performance.