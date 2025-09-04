Inscription
Des participations héroïsées

Marie Cuenot

ActuaLitté
Comment le handicap est-il mis en scène dans les dessins animés pour enfants ? C'est une question à laquelle ce livre tente de répondre à travers une ethnographie des mondes sociaux virtuels. En analysant des séries animées télévisées françaises (Les Pastagums, Atout 5, Foot2Rue, Les Minijusticiers, Titeuf, Bali, Milo), cette recherche décrypte les situations dans lesquelles se retrouvent les personnages identifiés : situations de handicap et situations de participation. Au regard des mondes sociaux actuels, les formes d'héroï-sations observées sont interprétées comme autant de traces figées d'une injonction normative de performance.

Par Marie Cuenot
Chez Presses universitaires de Paris Ouest

|

Auteur

Marie Cuenot

Editeur

Presses universitaires de Paris Ouest

Genre

discriminations, exclusion, ra

Des participations héroïsées

Marie Cuenot

Paru le 04/09/2025

356 pages

Presses universitaires de Paris Ouest

27,00 €

ActuaLitté
9782840165934
