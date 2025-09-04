Le Thomson TO7, saga du premier micro-ordinateur grand public français

Découvrez les coulisses inédites du TO7, entre choix stratégiques, controverses et révolution technologique, au coeur de l'essor de la microinformatique française. Le TO7 a marqué la naissance de la microinformatique en France. Son choix pour accompagner les élèves des années 80 dans leurs premiers pas en informatique dans le cadre du Plan Informatique pour Tous sera vivement contesté par les défenseurs des solutions américaines et fortement attaqué dans la presse. Accompagné de quelques acteurs majeurs de cette saga, j'ai voulu donner une vision différente de celle relatée par la presse de l'époque, une vision de l'intérieur qui, je pense, permet de mieux comprendre les choix, les stratégies ainsi que le fonctionnement d'un projet majeur dans le groupe Thomson. Ce récit relate la genèse surprenante de ce produit que nous avons conçu à Moulins avec José Henrard ainsi que les différents épisodes qui ont jalonné l'histoire de la microinformatique Thomson depuis les familles TO et MO jusqu'aux compatibles PC. Derrière l'aventure industrielle, il y a l'aventure humaine passionnante des équipes conceptrices. Grâce à mes nombreux voyages à travers le monde, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre la montée en puissance des industries japonaises, puis coréennes et chinoises, et aussi de voir naître le début des délocalisations. Pour les "fondus" du TO7 c'est une façon de revivre cette saga vue de l'intérieur et d'en découvrir les aspects secrets et certaines réponses aux controverses.