Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le Thomson TO7, saga du premier micro-ordinateur grand public français

Michel Leduc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les coulisses inédites du TO7, entre choix stratégiques, controverses et révolution technologique, au coeur de l'essor de la microinformatique française. Le TO7 a marqué la naissance de la microinformatique en France. Son choix pour accompagner les élèves des années 80 dans leurs premiers pas en informatique dans le cadre du Plan Informatique pour Tous sera vivement contesté par les défenseurs des solutions américaines et fortement attaqué dans la presse. Accompagné de quelques acteurs majeurs de cette saga, j'ai voulu donner une vision différente de celle relatée par la presse de l'époque, une vision de l'intérieur qui, je pense, permet de mieux comprendre les choix, les stratégies ainsi que le fonctionnement d'un projet majeur dans le groupe Thomson. Ce récit relate la genèse surprenante de ce produit que nous avons conçu à Moulins avec José Henrard ainsi que les différents épisodes qui ont jalonné l'histoire de la microinformatique Thomson depuis les familles TO et MO jusqu'aux compatibles PC. Derrière l'aventure industrielle, il y a l'aventure humaine passionnante des équipes conceptrices. Grâce à mes nombreux voyages à travers le monde, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre la montée en puissance des industries japonaises, puis coréennes et chinoises, et aussi de voir naître le début des délocalisations. Pour les "fondus" du TO7 c'est une façon de revivre cette saga vue de l'intérieur et d'en découvrir les aspects secrets et certaines réponses aux controverses.

Par Michel Leduc
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Michel Leduc

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Dictionnaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Thomson TO7, saga du premier micro-ordinateur grand public français par Michel Leduc

Commenter ce livre

 

Le Thomson TO7, saga du premier micro-ordinateur grand public français

Michel Leduc

Paru le 04/09/2025

446 pages

Rue des Ecoles

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820818720
9782820818720
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.