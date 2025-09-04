Le pastel avec Beya Rebaï

Inscription
#Beaux livres

Beya Rebaï vous transporte dans son univers et vous initie au pastel, au fil de 20 projets en pas-à-pas : un cours particulier vous attend au fil des pages ! - Ce livre vous apportera toutes les bases pour dessiner au pastel : des conseils pour apprendre à créer en autonomie, le choix du matériel, la méthodologie pour composer les dessins, etc. . Cette nouvelle édition : - comprend un nouveau dessin, celui de la couverture, est proposé. Fidèle à sa passion, l'autrice propose un paysage de bord de mer. - renouvelle le partenariat avec Caran d'Ache, grâce au succès du premier titre dans le domaine des livres de dessin.

Chez CréaPassions.com

Auteur

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Techniques artistiques

Paru le 04/09/2025

144 pages

19,90 €

9782814107106
© Notice établie par ORB
