Le pastel avec Beya Rebaï

Beya Rebaï vous transporte dans son univers et vous initie au pastel, au fil de 20 projets en pas-à-pas : un cours particulier vous attend au fil des pages ! - Ce livre vous apportera toutes les bases pour dessiner au pastel : des conseils pour apprendre à créer en autonomie, le choix du matériel, la méthodologie pour composer les dessins, etc. . Cette nouvelle édition : - comprend un nouveau dessin, celui de la couverture, est proposé. Fidèle à sa passion, l'autrice propose un paysage de bord de mer. - renouvelle le partenariat avec Caran d'Ache, grâce au succès du premier titre dans le domaine des livres de dessin.