Petit Traité de la vertu

LA VERTU COMME ANTIDOTE A LA BARBARIE Pourquoi la vertu est-elle si discréditée ? Ne pourrions-nous pas imaginer, dans une société qui donne constamment des leçons de morale, que sa redécouverte permettrait de recentrer nos valeurs et de reconstruire un monde en commun ? De la vertu comme excellence et capacité à agir en conformité avec la raison et le Bien jusqu'à une acception plus moderne empreinte d'accueil et d'ouverture à l'autre, la vertu est une notion clé permettant de faire l'économie de toute moraline. Proposant des outils essentiels permettant de nous accomplir sur le plan humain et social, la vertu est une éthique de comportement, un idéal de la raison, un but pour l'homme et un guide vers le bonheur. Ce petit traité philosophique revalorise une notion en partie oubliée. Suivant le fil de la sagesse des Anciens, il se présente comme une pharmacie contre la barbarie et donne quelques éléments pour un nouvel humanisme à venir.