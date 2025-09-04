Bouge ton cul !

Tu te sens tout le temps fatigué ? Tu n'arrives pas à t'empêcher de manger n'importe quoi ? Tu ne parviens jamais à tenir tes bonnes résolutions, faute de motivation ? De bonnes habitudes de vie sont la clé de la santé et du bien-être. Tout le monde le sait, je le sais, tu le sais, mais on trouve toujours une bonne excuse pour remettre les bonnes résolutions à plus tard : "J'ai pas le temps", "il pleut, je vais rester chez moi tranquille", "je suis crevé quand je sors du boulot", "ça peut attendre demain", etc. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il manque l'ingrédient principal : LA MOTIVATION. Suis le coach Franck Ropers dans son programme secret en 30 jours pour booster ta motivation et intégrer les habitudes qui te feront du bien ! Alors, tu es prêt à retrouver la santé et l'énergie pour changer ta vie ? - Des techniques pour hacker ton cerveau - Un programme de sport à la maison - Des menus simples pour mieux manger - Des vidéos pour aller plus loin