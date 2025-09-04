Inscription
Le TDA/H chez l'adulte

Pascale de Coster

Le guide indispensable pour mieux vivre son TDAH en tant qu'adulte ! Le TDAH ne s'arrête pas à l'enfance. Difficultés de concentration, impulsivité, procrastination, hypersensibilité, désorganisation... Autant de signes qui continuent à perturber le quotidien de nombreux adultes - souvent sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Dans ce guide pratique et bienveillant, Pascale De Coster, elle-même concernée, décrypte les mécanismes du trouble chez l'adulte et propose des solutions concrètes pour reprendre le contrôle de sa vie. Ce que vous trouverez dans ce livre : - Une présentation claire des symptômes du TDAH à l'âge adulte ; - Des témoignages authentiques pour se sentir moins seul ; - Une boîte à outils riche en stratégies concrètes pour mieux s'organiser, se concentrer, gérer ses émotions et tenir ses engagements ; - Des pistes pour améliorer ses relations personnelles et professionnelles ; - Un regard déculpabilisant et motivant sur un fonctionnement atypique... mais plein de potentiel. Un guide essentiel pour tous les adultes concernés par le TDAH, diagnostiqués ou non, ainsi que pour leur entourage. Pascale De Coster est autrice de livres pour enfants et d'ouvrages consacrés au TDAH. Fondatrice de l'association "TDAH Belgique" , elle s'implique depuis de nombreuses années dans l'aide aux personnes qui y sont confrontées. Elle a également publié chez Mardaga Le TDAH chez la femme et Le TDAH chez l'enfant.

Par Pascale de Coster
Chez Mardaga Editions

Auteur

Pascale de Coster

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Autres troubles du comportemen

Le TDA/H chez l'adulte

Pascale de Coster

Paru le 04/09/2025

240 pages

Mardaga Editions

19,90 €

9782804735272
