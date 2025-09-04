Invité par le président de la République, l'inspecteur Bonneau disparaît dès qu'il met les pieds à Paris. Plus troublant encore, le chauffeur qui doit l'accueillir à l'aéroport est retrouvé mort dans le coffre de sa limousine. Dépêché en France pour élucider ce mystère, Lamouche fait face à la méfiance de la police locale, qui voit cette ingérence d'un mauvais oeil. Résolu à mener sa propre enquête, il découvre qu'on lui cache l'existence d'un indice retrouvé sur les lieux du crime : un médaillon qui semble relier l'affaire à une mystérieuse organisation, l'Ordre des Monarques. Quand un deuxième cadavre est découvert, affreusement mutilé, la quête de Lamouche devient une course contre la montre. Dans cette affaire à l'apparence de complot international, deux questionss'imposent : par quel fil obscur Bonneau est-il lié à l'Ordre des Monarques ? Et surtout, quel est le but de cette secte et de son énigmatique dirigeante, celle que l'on surnomme La Femme Papillon ?