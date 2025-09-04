Parcours sociologique

S'appuyant sur son propre journal intime régulièrement tenu chaque semaine au cours de ces trente-cinq dernières années, l'auteur reconstitue une séquence déterminante de son parcours de sociologue. Un cheminement qui l'a conduit de l'expertise urbaine vers les sciences sociales des religions en passant par la réflexion sur les formes littéraires du savoir, la traduction et l'exégèse des textes sacrés. Autant de milieux disciplinaires successifs que le chercheur aborde dans une double perspective généalogique et ethnographique. Composé d'extraits de journal, de récits d'enquêtes et de commentaires sur la portée et la réception de leurs résultats, le propos tient plus de la socio-analyse que de l'autobiographie. Les épreuves, rencontres, craintes et repentirs consignés dans les cahiers personnels qui accompagnent la recherche donnent à lire un matériau sensible sur ce que réflexivité veut dire.