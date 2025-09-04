Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Parcours sociologique

Pierre Lassave

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
S'appuyant sur son propre journal intime régulièrement tenu chaque semaine au cours de ces trente-cinq dernières années, l'auteur reconstitue une séquence déterminante de son parcours de sociologue. Un cheminement qui l'a conduit de l'expertise urbaine vers les sciences sociales des religions en passant par la réflexion sur les formes littéraires du savoir, la traduction et l'exégèse des textes sacrés. Autant de milieux disciplinaires successifs que le chercheur aborde dans une double perspective généalogique et ethnographique. Composé d'extraits de journal, de récits d'enquêtes et de commentaires sur la portée et la réception de leurs résultats, le propos tient plus de la socio-analyse que de l'autobiographie. Les épreuves, rencontres, craintes et repentirs consignés dans les cahiers personnels qui accompagnent la recherche donnent à lire un matériau sensible sur ce que réflexivité veut dire.

Par Pierre Lassave
Chez PU Rennes

|

Auteur

Pierre Lassave

Editeur

PU Rennes

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parcours sociologique par Pierre Lassave

Commenter ce livre

 

Parcours sociologique

Pierre Lassave

Paru le 04/09/2025

PU Rennes

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753598874
9782753598874
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.