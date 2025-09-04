Histoire des faits économiques au XXe siècle

Une trentaine de fiches synthétiques fournissant une présentation claire des faits économiques majeurs du XXe siècle. Dispensée en 1re année d'AES et d'économie, l'histoire des faits économiques constitue un cours de culture économique axé sur plusieurs thématiques : - les grandes puissances mondiales avec leurs forces et leurs faiblesses ; - les guerres mondiales, leur financement et la mobilisation des économies ; - le temps des crises : celles de 1929 et des chocs pétroliers ; - les économies totalitaires de l'Allemagne et de l'URSS. Destiné aux étudiants, cet ouvrage s'organise en 30 fiches synthétiques et fournit une présentation la plus simple possible des faits économiques du XXe siècle.