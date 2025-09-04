Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Histoire des faits économiques au XXe siècle

Sébastien Evrard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une trentaine de fiches synthétiques fournissant une présentation claire des faits économiques majeurs du XXe siècle. Dispensée en 1re année d'AES et d'économie, l'histoire des faits économiques constitue un cours de culture économique axé sur plusieurs thématiques : - les grandes puissances mondiales avec leurs forces et leurs faiblesses ; - les guerres mondiales, leur financement et la mobilisation des économies ; - le temps des crises : celles de 1929 et des chocs pétroliers ; - les économies totalitaires de l'Allemagne et de l'URSS. Destiné aux étudiants, cet ouvrage s'organise en 30 fiches synthétiques et fournit une présentation la plus simple possible des faits économiques du XXe siècle.

Par Sébastien Evrard
Chez Bréal

|

Auteur

Sébastien Evrard

Editeur

Bréal

Genre

Histoire de la pensée économiq

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire des faits économiques au XXe siècle par Sébastien Evrard

Commenter ce livre

 

Histoire des faits économiques au XXe siècle

Sébastien Evrard

Paru le 18/09/2025

220 pages

Bréal

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749557717
9782749557717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.