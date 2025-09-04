Inscription
Histoire du droit et des institutions

Sébastien Evrard

Une septième édition de fiches claires et accessibles présentant les règles institutionnelles et leur évolution depuis l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Cette nouvelle édition mise à jour présente, sous la forme de fiches synthétiques, les règles institutionnelles et leur évolution depuis l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Cet ouvrage s'appuie sur trois étapes : le legs de l'Antiquité, le legs romain teinté de traditions germaniques, et enfin, la notion d'Etat qui émerge sous l'Ancien Régime. La présentation claire et structurée de ce livre répond à un triple objectif : fournir une synthèse du cours en indiquant les notions essentielles, assurer une préparation efficace aux examens grâce aux connaissances actualisées et favoriser une consultation rapide sur un point particulier grâce à une mise en page facilitant le repérage d'exemples majeurs.

Par Sébastien Evrard
Chez Bréal

Auteur

Sébastien Evrard

Editeur

Bréal

Genre

Histoire du droit

Histoire du droit et des institutions

Sébastien Evrard

Paru le 18/09/2025

220 pages

Bréal

17,00 €

9782749557700
