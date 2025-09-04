Comment j'ai réussi grâce à mes jolies fesses

A 19 ans Léa entre en fac. Jolie et sensuelle, elle voit le sexe comme le meilleur moyen d'arriver à ses fins. Elle séduit donc son prof pour obtenir de bonnes notes à ses examens. Lors d'un stage, elle répond aux avances de la femme du patron, puis se retrouve dans le lit du couple, avant d'être invitée à une partouze en leur compagnie. Après ses études, elle est embauchée dans une grande entreprise où elle donne toute sa mesure. Du gardien à la secrétaire, elle couche avec ceux et celles qui peuvent lui être utiles. Pour aboutir enfin à Irina, lesbienne, dominatrice, et surtout numéro deux de l'entreprise. Cette dernière la prend sous son aile et l'initie à la soumission, lui assurant ainsi une ascension fulgurante.