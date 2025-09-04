Inscription
#Roman francophone

A la découpe

Pascal Manoukian

ActuaLitté
Présidentielles 2027 : le grand bingo pour toutes et tous ? Voilà une fable politiqueet morale totalement grinçantesur l'état de la France, et dumonde. Si on revendait le pays à ladécoupe et redistribuait l'argentà tous les Français ? Cette idée radicale, poussée par un candidat à la présidentielle venu de nulle part, enfièvre l'opinion. Aveclégèreté et malice, Pascal Manoukian déroule des questions très profondes : cette situationest-elle possible ? Qu'est-ce qu'un pays et un peuple ? Et la France, combien ça coûte ? Faites vos jeux !

Par Pascal Manoukian
Chez Rio Bravo

Auteur

Pascal Manoukian

Editeur

Rio Bravo

Genre

Littérature française

A la découpe

Pascal Manoukian

Paru le 04/09/2025

148 pages

Rio Bravo

12,00 €

ActuaLitté
9782488136068
© Notice établie par ORB
