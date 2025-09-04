A la découpe

Présidentielles 2027 : le grand bingo pour toutes et tous ? Voilà une fable politiqueet morale totalement grinçantesur l'état de la France, et dumonde. Si on revendait le pays à ladécoupe et redistribuait l'argentà tous les Français ? Cette idée radicale, poussée par un candidat à la présidentielle venu de nulle part, enfièvre l'opinion. Aveclégèreté et malice, Pascal Manoukian déroule des questions très profondes : cette situationest-elle possible ? Qu'est-ce qu'un pays et un peuple ? Et la France, combien ça coûte ? Faites vos jeux !