Des traîtres dans l'espace

Plus de 45 scénarios possibles pour un seul livre ! A travers ce livre dont vous êtes le héros, vous allez vivre plus d'une aventure... Vous êtes alerté. e dans votre vaisseau spatial d'étranges phénomènes à bord : des extraterrestres semblent prendre le contrôle de l'esprit des gens. Au coeur de l'action, à vous de déterminer à qui faire confiance... Attrapez les extraterrestres avant qu'ils ne vous attrapent vous ! Parviendrez-vous à déterminer à qui vous pouvez faire confiance et qui sont les extraterrestres avant qu'ils envahissent votre esprit aussi ? Chaque page comporte deux options distinctes qui vous mèneront vers des aventures différentes. Vingt missions illustrées, sous forme de jeux et énigmes, sont intégrées au récit à des tournants clés de l'histoire. Ils devront être élucidés pour avancer dans l'intrigue. Au coeur de rebondissements captivants et dans une atmosphère hors du commun, vous êtes assuré. e de vous immerger dans une aventure extraterrestre pas comme les autres !