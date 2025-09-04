La 3D libre avec Blender

Logiciel libre incontournable pour la création d'images et l'animation 3D, Blender n'a plus rien à envier à XSI, 3ds Max ou Maya... Grâce à son interface intelligente et contextuelle, il permet à l'artiste d'allier productivité et créativité. Très ouvert, il met à sa disposition de nombreux moteurs de rendu photoréalistes et s'intègre, par sa richesse et sa flexibilité, à la panoplie des outils de travail quotidiens du graphiste professionnel. Véritable ouvrage de référence sur Blender, cette neuvième édition entièrement mise à jour avec la version 4. 3 du logiciel se situe entre le manuel d'utilisation et le recueil de tutoriels pratiques. Elle présente de manière synthétique à peu près tout ce qu'il est possible de réaliser avec ce logiciel, avec en compléments web les fichiers des exemples, de matériaux et textures prêts à l'emploi, ainsi que des films réalisés avec Blender. Un livre qui séduira aussi bien les professionnels en animation que les artistes 3D et les débutants en image de synthèse.