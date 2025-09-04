La 3D libre avec Blender

Logiciel libre incontournable pour la création d'images et l'animation 3D, Blender n'a plus rien à envier à XSI, 3ds Max ou Maya... Grâce à son interface intelligente et contextuelle, il permet à l'artiste d'allier productivité et créativité. Très ouvert, il met à sa disposition de nombreux moteurs de rendu photoréalistes et s'intègre, par sa richesse et sa flexibilité, à la panoplie des outils de travail quotidiens du graphiste professionnel. Véritable ouvrage de référence sur Blender, cette neuvième édition entièrement mise à jour avec la version 4. 3 du logiciel se situe entre le manuel d'utilisation et le recueil de tutoriels pratiques. Elle présente de manière synthétique à peu près tout ce qu'il est possible de réaliser avec ce logiciel, avec en compléments web les fichiers des exemples, de matériaux et textures prêts à l'emploi, ainsi que des films réalisés avec Blender. Un livre qui séduira aussi bien les professionnels en animation que les artistes 3D et les débutants en image de synthèse.
Par
Olivier Saraja, Henri Hebeisen, Boris Fauret Chez
Eyrolles
Commenter ce livre