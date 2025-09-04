Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Psycho détox

Danièle Ball, Sacha Bachim

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les idées reçues et croyances erronées à propos de notre santé mentale influencent nos pensées et comportements. Elles deviennent des dogmes et génèrent beaucoup d'attente vis à vis de nous-mêmes, de nos proches, engendrent préoccupations et anxiété, un sentiment d'insécurité. En remettant en question ces concepts déformés nous pouvons nous libérer de leur doctrine. En interrogeant ces 50 idées reçues vous pourrez prendre soin de votre santé mentale et détoxifier votre cerveau. Le bonheur ne se trouve pas dans les idées toutes faites !

Par Danièle Ball, Sacha Bachim
Chez Eyrolles

|

Auteur

Danièle Ball, Sacha Bachim

Editeur

Eyrolles

Genre

Thérapies diverses

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Psycho détox par Danièle Ball, Sacha Bachim

Commenter ce livre

 

Psycho détox

Sacha Bachim trad. Danièle Ball

Paru le 04/09/2025

260 pages

Eyrolles

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416020032
9782416020032
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.