Psycho détox

Les idées reçues et croyances erronées à propos de notre santé mentale influencent nos pensées et comportements. Elles deviennent des dogmes et génèrent beaucoup d'attente vis à vis de nous-mêmes, de nos proches, engendrent préoccupations et anxiété, un sentiment d'insécurité. En remettant en question ces concepts déformés nous pouvons nous libérer de leur doctrine. En interrogeant ces 50 idées reçues vous pourrez prendre soin de votre santé mentale et détoxifier votre cerveau. Le bonheur ne se trouve pas dans les idées toutes faites !