15 règles d'or pour créer un réseau influent

On peut naître sans nom, sans contact, sans aucun statut... et pourtant réussir. Ce livre en est la preuve. Mais comment créer des connexions puissantes quand on part de zéro ? Ancien timide, Jérémie Vanopdenbosch, aujourd'hui expert du networking, partage ses stratégies, tirées de son vécu pour briser les barrières sociales et transformer chaque rencontre en un levier de succès. A travers 15 règles d'or facilement applicables, l'entrepreneur aux 5 000 rejets, dévoile comment il est passé de l'anonymat à la création d'un réseau influent. N'ayez plus peur d'échanger avec la personne qui vous semblait jusqu'à présent inaccessible : professionnel ou célébrité et vous brillerez à l'occasion d'événements mémorables. Peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est où vous décidez d'aller. Le vrai pouvoir réside dans la construction d'un réseau authentique associé à vos compétences. Vous décuplerez ainsi vos résultats. Alors, plus d'hésitation... devenez incontournable !