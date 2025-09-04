Sauver sa peau, sa boîte, et la planète

VOUS AVEZ UN GRAND POUVOIR ET UN RÔLE CLE A JOUER FACE A LA CRISE CLIMATIQUE Vous cherchez du sens et de l'impact dans votre travail, mais vous vous sentez perdus, impuissants, paralysés ? Thomas Burbidge présente ici le guide d'actions écologiques le plus complet à destination des entrepreneurs, freelances et indépendants. Identifiez les actions les plus impactantes à mettre en place au travers de trois leviers de transformation : - une entreprise qui participe aux solutions écologiques ; - un mode de vie qui prend soin des ressources de la planète ; - un engagement citoyen qui change les règles du jeu. Découvrez par exemple comment : - construire une méthode de travail éco-responsable ; - identifier vos habitudes les plus importantes à faire évoluer ; - s'engager avec justesse sans être submergé par l'éco-anxiété. Une lecture à la fois profonde et concrète pour retrouver de l'espoir face à la crise écologique.