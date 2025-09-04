Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Grandir ensemble

Lise Desportes, Catherine Dumonteil-Kremer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour relationner en famille et en tribu La famille est notre premier groupe d'appartenance, un lieu d'apprentissage et de vie partagée, un univers chaotique extrêmement riche. Et même lorsque l'amour est là, dialoguer en famille peut s'avérer complexe. Ce livre explore la communication familiale dans toutes ses dimensions : de la parole à l'écoute, de l'affirmation de soi à la gestion des conflits, en passant par la compréhension des dynamiques invisibles qui façonnent nos relations. A travers des réflexions accessibles, des problématiques universelles et des propositions concrètes, il invite à dépasser les rapports de domination, à cultiver une écoute authentique, à transformer les conflits en occasions de croissance, et à accompagner les transitions de vie qui bouleversent l'équilibre familial. Il valorise aussi les ressources de la tribu élargie, l'usage de l'intelligence collective, les conseils de famille et les réseaux de soutien qui permettent d'alléger la charge parentale et de nourrir les liens. Un guide pour réinventer le dialogue en famille et construire un équilibre durable, ouvert aux autres, où chacune peut se sentir entendue, respectée et aimée.

Par Lise Desportes, Catherine Dumonteil-Kremer
Chez First

|

Auteur

Lise Desportes, Catherine Dumonteil-Kremer

Editeur

First

Genre

Education de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Grandir ensemble par Lise Desportes, Catherine Dumonteil-Kremer

Commenter ce livre

 

Grandir ensemble

Lise Desportes, Catherine Dumonteil-Kremer

Paru le 09/10/2025

128 pages

First

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412102466
9782412102466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.