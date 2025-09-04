Inscription
#Essais

Ressources pour l'architecture écologique

François Fleury, Noura Arab

ActuaLitté
Les bâtiments existants sont précieux à plusieurs titres. En les construisant, les femmes et les hommes y ont mis leur intelligence, leur labeur, leurs valeurs. Leur édification a pollué et consommé des ressources prises sur la nature. En les habitant, nous les avons chargés d'émotions, de mémoire, de repères. Faut-il encore démolir pour reconstruire ? Comment tirer le meilleur parti de cette ressource exceptionnelle ? Cet ouvrage, troisième et dernier tome consacré aux ressources pour l'architecture écologique, explore la façon dont l'intervention sur le bâti existant constitue désormais la situation de référence pour penser l'architecture de demain. Il montre les défis et les opportunités d'une relation à l'existant qui lui attribue de nouvelles valeurs, tout en étant plus à l'écoute de ses qualités intrinsèques. Chercheurs, pédagogues, architectes et ingénieurs explorent ici les implications de cette posture en matière d'enseignement, de pratique professionnelle, de stratégie territoriale et réglementaire. Cet ouvrage a vocation à croiser les regards pour questionner nos modèles, inspirer et fournir des appuis pour une architecture qui se réapproprie ses créations passées.

Par François Fleury, Noura Arab
Chez Presses des Mines

|

Auteur

François Fleury, Noura Arab

Editeur

Presses des Mines

Genre

Matériaux de construction

Ressources pour l'architecture écologique

François Fleury, Noura Arab

Paru le 04/09/2025

255 pages

Presses des Mines

35,00 €

9782385426026
