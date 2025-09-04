Bienvenue dans l'univers sacré de la Lune Laissez-vous guider par les cycles mystérieux de la Lune et entrez dans un monde imprégné de magie et d'influences célestes. Grâce aux cartes de cet oracle, vous apprendrez à vous accorder aux rythmes lunaires et à accueillir leurs enseignements dans votre quotidien. Explorez les 11 temples lunaires et laissez leurs messages éclairer votre chemin. Ancrées dans des sagesses anciennes et résonnant avec la spiritualité moderne, ces révélations offrent guidance, clarté et profondeur. Chaque carte, richement illustrée, vous invite à incarner un archétype à travers rituels et pratiques sacrées. En chemin, vous rencontrerez les divinités lunaires - ; Diane, Ceridwen, Phoebé et bien d'autres - ; et intégrerez leur sagesse dans votre propre voyage intérieur. L'Oracle des temples lunaires est une invitation à la découverte de soi, à la reconnexion et à l'épanouissement.