Les meilleures expériences en Angleterre et pays de Galles

Pour vivre la destination au plus près Une nouvelle manière de découvrir l'Angleterre et le pays de Galles et vivre une expérience immersive. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Faites votre choix parmi les nombreuses activités nature pour vous immerger dans des paysages grandioses : se baigner à Londres, pédaler dans un domaine royal, naviguer à bord d'un narrowboat, escalader le plus haut sommet du pays de Galles) Découvrez une gastronomie locale surprenante grâce aux meilleurs producteurs et tables du coin. Les villes et régions d'Angleterre et du pays de Galles à ne pas manquer (Londres, Cardiff, Brighton, Bristol, Bath, Birmingham, York, le Lake District, Snowdonia...) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une carte détachable de Londres avec les incontournables.