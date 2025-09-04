Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Tout pour réussir ta fête

Anne Laudereau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage structuré en 3 temps (école, collège, lycée), comprenant chacun des sections avec des thématiques telles que Halloween, Noël, fêtes d'anniversaires, Garden party etc. Conçu sur le même concept que "80 jeux pour s'amuser à partir de rien" et la collection des "100 projets DIY" , cet ouvrage est indispensable à tous ceux qui ont besoin d'être aidés pour organiser leur fête de A à Z. Des conseils pour planifier, coordonner, et surtout de nombreux projets à réaliser pour la personnaliser : - cartons d'invitations - modèles de chasses au trésor - menus, recettes de cuisine - activités pour occuper les enfants - décoration : guirlandes, fanions, lanternes volantes, pinatas...

Par Anne Laudereau
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Anne Laudereau

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Bricolage et création

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout pour réussir ta fête par Anne Laudereau

Commenter ce livre

 

Tout pour réussir ta fête

Anne Laudereau

Paru le 04/09/2025

72 pages

Grenouille éditions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384862047
9782384862047
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.