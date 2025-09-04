Tout pour réussir ta fête

Un ouvrage structuré en 3 temps (école, collège, lycée), comprenant chacun des sections avec des thématiques telles que Halloween, Noël, fêtes d'anniversaires, Garden party etc. Conçu sur le même concept que "80 jeux pour s'amuser à partir de rien" et la collection des "100 projets DIY" , cet ouvrage est indispensable à tous ceux qui ont besoin d'être aidés pour organiser leur fête de A à Z. Des conseils pour planifier, coordonner, et surtout de nombreux projets à réaliser pour la personnaliser : - cartons d'invitations - modèles de chasses au trésor - menus, recettes de cuisine - activités pour occuper les enfants - décoration : guirlandes, fanions, lanternes volantes, pinatas...