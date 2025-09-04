Je suis une voiture

Un livre avec des découpes pour découvrir les formes amusantes des véhicules ! Une voiture, un camion de pompier, un bateau... que de beaux véhicules aux couleurs vives dans ce livre tout-carton ! Avec ses découpes qui suivent la forme des illustrations et ses informations simples et essentielles, la curiosité des enfants sera stimulée. - Des pages cartonnées faciles à manipuler pour les tout-petits. - Des faits simples à apprendre pour stimuler la curiosité. - Des mots et des onomatopées à répéter pour développer le vocabulaire. A découvrir dans la même collection : Je suis un dinosaure