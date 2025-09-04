Une cabane après l'orage

Une histoire touchante pour évoquer avec les enfants les problèmes de logement et de ceux qui perdent leur maison. Lorsque Léon le dragon se réveille après un orage, il découvre que sa cabane n'est plus qu'un tas de bois. Il se met en quête de trouver un nouvel endroit où il se sentira chez lui. Ses amis, les animaux de la forêt, vont successivement lui proposer de l'héberger mais Léon découvre qu'il ne suffit pas de quatre murs pour se sentir bien chez soi. Trouvera-t-il un jour l'endroit qui lui convient ?