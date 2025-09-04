Inscription
#Album jeunesse

Une cabane après l'orage

Sarah Massini, Michael Sheen, Jess Webb

ActuaLitté
Une histoire touchante pour évoquer avec les enfants les problèmes de logement et de ceux qui perdent leur maison. Lorsque Léon le dragon se réveille après un orage, il découvre que sa cabane n'est plus qu'un tas de bois. Il se met en quête de trouver un nouvel endroit où il se sentira chez lui. Ses amis, les animaux de la forêt, vont successivement lui proposer de l'héberger mais Léon découvre qu'il ne suffit pas de quatre murs pour se sentir bien chez soi. Trouvera-t-il un jour l'endroit qui lui convient ?

Par Sarah Massini, Michael Sheen, Jess Webb
Chez Kimane

|

Auteur

Sarah Massini, Michael Sheen, Jess Webb

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Une cabane après l'orage

Sarah Massini, Michael Sheen, Jess Webb

Paru le 04/09/2025

32 pages

Kimane

14,95 €

ActuaLitté
9782383224440
© Notice établie par ORB
