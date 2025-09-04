Un oracle qui se fait le porte-voix de toutes ces femmes de nos lignées familiales et grâce à qui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Une guidance riche et des peintures magnifiques de Gabriel Sanchez. Il est important de nous rappeler - et d'appeler à nous - les bonnes intentions et la mémoire de nos ancêtres. Les lignées familiales ont tant à nous enseigner, à nous révéler. L'Oracle des Gardiennes de la vérité symbolise la voix des femmes, des mères et des soeurs, qui ont marché avec bravoure avant nous. La mémoire, la conscience des matriarches survivent au-delà. Et s'incarnent dans la mémoire familiale actuelle. Cet oracle vous met en contact avec ces Gardiennes de la vérité pour recevoir leurs conseils et leur guidance sur votre chemin de vie. Merci à toutes ces femmes, ces mères, ces grands-mères, ces filles et ces soeurs qui, avec bravoure et persévérance, ont créé le monde.