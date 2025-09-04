Inscription
#Roman francophone

Mes enfants sont partis

Julie Bonnie

ActuaLitté
Lorsque mes deux enfants m'annoncent qu'ils quittent la maison la même semaine de septembre, la folie s'empare de moi. De façon compulsive, je me mets à remplir des sacs de ce que je crois nécessaire à leur survie, je me réveille la nuit, inquiète à l'idée que mon fils pourrait ne pas avoir de paillasson... Eux sans moi, moi sans eux : cela me paraît impossible. Mais de quoi ai-je vraiment peur ? Du vide, de l'abandon, de ce mot sinistre de ménopause ? C'est l'histoire d'un choc, d'une panique. C'est l'histoire d'une femme qui a essayé de tout concilier, envers et contre tout. Une vie d'artiste, avec ses joies et ses peines, une vie de mère. Et surtout, une vie qui ne se termine pas ici, paraît-il. C'est mon histoire.

Par Julie Bonnie
Chez Mon poche

|

Auteur

Julie Bonnie

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature française

Mes enfants sont partis

Julie Bonnie

Paru le 04/09/2025

176 pages

Mon poche

7,60 €

9782379131769
