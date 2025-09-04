Inscription
#Imaginaire

Celui qui devait mourir

Emilie Chiron, Camilla Raines

Les secrets les plus sombres se cachent souvent dix pieds sous terre. Entre ses nuits à déterrer des cadavres et ses journées à chasser des esprits, le quotidien de Miles Warren est bien rempli. Issu d'une famille de clairvoyants, son avenir est déjà lié à l'entreprise familiale, pour son plus grand (dé)plaisir... Sa funeste routine est chamboulée le jour où il est frappé par une vision. Premier problème : Miles n'est pas médium. Deuxième problème : le garçon de sa prémonition n'est autre que Gabriel Hawthorne, le fils de la famille rivale. Troisième problème : Gabriel va mourir. Bien décidé à contrer le destin, Miles le met dans la confidence. Mais le jeune homme est snob et désagréable, compliquant leur alliance incongrue. Tandis que de sombres secrets se dévoilent, Miles est confronté à un danger plus grand encore, car il ne déteste pas Gabriel autant qu'il le devrait... Traduit de l'anglais par Emilie Chiron

|

Auteur

Emilie Chiron, Camilla Raines

Editeur

Genre

Mondes fantastiques

Retrouver tous les articles sur Celui qui devait mourir par Emilie Chiron, Camilla Raines

Commenter ce livre

 

Camilla Raines trad. Emilie Chiron

Paru le 04/09/2025

384 pages

19,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782378767426
9782378767426
© Notice établie par ORB
plus d'informations

