Celui qui devait mourir

Les secrets les plus sombres se cachent souvent dix pieds sous terre. Entre ses nuits à déterrer des cadavres et ses journées à chasser des esprits, le quotidien de Miles Warren est bien rempli. Issu d'une famille de clairvoyants, son avenir est déjà lié à l'entreprise familiale, pour son plus grand (dé)plaisir... Sa funeste routine est chamboulée le jour où il est frappé par une vision. Premier problème : Miles n'est pas médium. Deuxième problème : le garçon de sa prémonition n'est autre que Gabriel Hawthorne, le fils de la famille rivale. Troisième problème : Gabriel va mourir. Bien décidé à contrer le destin, Miles le met dans la confidence. Mais le jeune homme est snob et désagréable, compliquant leur alliance incongrue. Tandis que de sombres secrets se dévoilent, Miles est confronté à un danger plus grand encore, car il ne déteste pas Gabriel autant qu'il le devrait... Traduit de l'anglais par Emilie Chiron