#Roman francophone

La demande

Michèle Desbordes

A la fin de sa vie, sur l'invitation du roi de France, un maître italien, peintre et architecte, quitte son pays. Accompagné de ses élèves, il fait le long voyage jusqu'à la Loire où il aura sa demeure. On lui donne une servante. La relation de cette rencontre, en vérité bouleversante, impossible à cerner dans une formule, est le coeur du roman servi par la prose tendue, insidieuse et dense de Michèle Desbordes qui porte, magistralement, le récit jusqu'à son point d'orgue : la demande.

Par Michèle Desbordes
Chez Editions Verdier

|

Auteur

Michèle Desbordes

Editeur

Editions Verdier

Genre

Romans historiques

La demande

Michèle Desbordes

Paru le 04/09/2025

128 pages

Editions Verdier

9,00 €

