Parfum de crime

Une série culte, un héros irrésistible, chaque année quatre enquêtes palpitantes Un jeune et brillant chercheur, Eugène Hénou, est retrouvé mort, étranglé par une cordelette, dans son bunker couvert de végétation. Il n'avait qu'une obsession : reconstituer le plus célèbre des parfums de l'Egypte ancienne, le kypi, aux incomparables vertus curatives. A l'ex-inspecteur-chef Higgins de faire la lumière sur cette étrange affaire. Parmi les suspects : un Anglais roi du jasmin, une Japonaise amoureuse de l'encens, un Français épris de la rose, une écologiste allemande passionnée par l'ambre gris. Certains se détestent, d'autres semblent complices. En plus des derniers progrès de la science sur les tests olfactifs, un nez exceptionnel, celui de Geb, le chien de Higgins, pourrait bien jouer un rôle déterminant dans la résolution de cette énigme au parfum sulfureux.