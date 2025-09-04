Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Almanach du chat

Alexia Leblanc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Almanach du Chat est un guide amusant et informatif pour les amoureux des chats. Il inclus des conseils sur les soins à apporter à votre félin, des informations sur les différentes races de chats, ainsi que des astuces pour les nourrir et les éduquer Voici quelques chapitres que l'on retrouve dans un cet almanach : Conseils de soins : Informations sur l'alimentation, l'hygiène et la santé des chats. Comportement félin : Explications sur les comportements typiques des chats et comment les comprendre. Activités et jeux : Idées pour divertir votre chat et stimuler son intelligence. Races de chats : Présentation des différentes races, avec leurs caractéristiques et besoins spécifiques. Histoires de chats : Anecdotes ou récits touchants sur des chats célèbres ou des histoires de sauvetage.

Par Alexia Leblanc
Chez Les Créations du Pélican

|

Auteur

Alexia Leblanc

Editeur

Les Créations du Pélican

Genre

Calendriers jeunesse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Almanach du chat par Alexia Leblanc

Commenter ce livre

 

Almanach du chat

Alexia Leblanc

Paru le 02/10/2025

128 pages

Les Créations du Pélican

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374008318
9782374008318
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.