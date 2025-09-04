Loved You First

Harper Tate est en dernière année à l'institut Evergreen et n'a qu'un seul rêve : que son groupe de musique, les Black Blossom, perce enfin ! C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais, à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide : le chanteur du groupe se fait exclure, et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors quand un nouvel élève de l'école, Riley Sutton, devient son colocataire, le jeune homme le voit juste comme un imprévu de plus. Sauf que Riley est chanteur à ses heures perdues. Il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à tout jamais.