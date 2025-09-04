Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Loved You First

Aimée Lou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Harper Tate est en dernière année à l'institut Evergreen et n'a qu'un seul rêve : que son groupe de musique, les Black Blossom, perce enfin ! C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais, à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide : le chanteur du groupe se fait exclure, et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors quand un nouvel élève de l'école, Riley Sutton, devient son colocataire, le jeune homme le voit juste comme un imprévu de plus. Sauf que Riley est chanteur à ses heures perdues. Il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à tout jamais.

Par Aimée Lou
Chez Editions ESI

|

Auteur

Aimée Lou

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - L'oiseau moqueur de Harper Lee, un chef d'oeuvre à la peau dure

Retrouver tous les articles sur Loved You First par Aimée Lou

Commenter ce livre

 

Loved You First

Aimée Lou

Paru le 04/09/2025

528 pages

Editions ESI

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267503
9782371267503
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.