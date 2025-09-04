Inscription
#Imaginaire

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 6

Natsu Hyuuga, Touko Shino

Une jeune apothicaire face aux arcanes du pouvoir impérial Voilà Mao Mao face à un nouveau défi de taille : se présenter à l'examen qui lui permettra d'assister officiellement les médecins de la cour impériale. Cette fois, elle n'a pas le choix, elle doit réussir coûte que coûte, car c'est surtout le prétexte parfait pour tenir à l'oeil la nouvelle concubine qui vient de faire son entrée au hougong. Et cette arrivée n'est pas la seule à perturber la routine du palais. La grande prêtresse de Shaou, royaume voisin, a décidé de se faire soigner au pays de Li. Le mystère qui entoure sa maladie reste entier et, une fois n'est pas coutume, on compte sur l'apothicaire pour résoudre cette énigme. Mais ce faisant, quels lourds secrets déterrera-t-elle ? Découvrez la face cachée du saint des saints de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute sa sagacité et de tout son savoir pour démêler les intrigues de cour... Phénoménal succès de librairie au Japon désormais adapté pour le petit écran, ce roman permet de découvrir une période de l'histoire fascinante et une héroïne incroyablement attachante.

Par Natsu Hyuuga, Touko Shino
Chez Lumen

|

Auteur

Natsu Hyuuga, Touko Shino

Editeur

Lumen

Genre

Light novel

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 6

Natsu Hyuuga

Paru le 04/09/2025

Lumen

17,00 €

9782371024915
