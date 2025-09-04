Inscription
#Bande dessinée

Fous rires

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Flash info Selon une étude, 75 % des gens utilisent leur smartphone aux toilettes. Nous ne serions que 25 % à utiliser du papier. En marche ! Deux copains parlent de politique : - Après toutes ces grèves successives des transports en commun contre la réforme des retraites, je viens enfin de comprendre pourquoi Macron a appelé son parti "En marche" ! Témoignage J'ai payé toutes mes factures du mois, du coup je recherche de bonnes recettes à base d'eau. Depuis plus de 15 ans déjà, les Fous Rires sont une référence incontournable en matière d'humour. Retrouvez-les, cette année encore, avec près de 1 000 blagues de politique, d'humour noir, d'histoires de couple... pour passer une année pleine de rires ! Avec 50 dessins exclusifs d'Olivier Ranson, dessinateur pour Le Parisien / Aujourd'hui en France. François Jouffa, homme de radio sur Europe 1 et France Inter, ethnomusicologue et cinéaste, aime raconter des blagues. Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio sur RMC, a aussi écrit de nombreux livres d'humour. Après les succès des éditions 2009 à 2025, ils récidivent avec les Fous Rires 2026, dans lesquels ils rassemblent les meilleures blagues de l'année.

François Jouffa, Frédéric Pouhier
Editions Tut-Tut

Auteur

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Editeur

Editions Tut-Tut

Genre

Humour

Fous rires

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Paru le 04/09/2025

352 pages

Editions Tut-Tut

18,00 €

9782367043319
