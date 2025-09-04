Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Petit Indien Terre-de-Neige

Géraldine Elschner, Mone Schliephack

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Terre-de-Neige est né par un matin d'hiver, alors que la plaine dormait sous une couverture blanche. Comme les autres petits indiens, il aime pêcher, chasser et puis jouer - mais quand tout va trop vite, il a du mal à suivre. "Un indien doit être plus vif que l'éclair, plus rusé que le renard, plus rapide que l'aigle aux yeux perçants ! " lui répètent les grands. C'est pourtant grâce à sa lenteur et à sa patience qu'il gagnera l'amitié du cheval le plus rapide et le meilleur qui soit... Etre moins rapide que les autres, c'est aussi être plus patient. Un éloge à la lenteur.

Par Géraldine Elschner, Mone Schliephack
Chez Minedition

|

Auteur

Géraldine Elschner, Mone Schliephack

Editeur

Minedition

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit Indien Terre-de-Neige par Géraldine Elschner, Mone Schliephack

Commenter ce livre

 

Petit Indien Terre-de-Neige

Géraldine Elschner, Mone Schliephack

Paru le 18/09/2025

32 pages

Minedition

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354137632
9782354137632
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.