Petit Indien Terre-de-Neige

Terre-de-Neige est né par un matin d'hiver, alors que la plaine dormait sous une couverture blanche. Comme les autres petits indiens, il aime pêcher, chasser et puis jouer - mais quand tout va trop vite, il a du mal à suivre. "Un indien doit être plus vif que l'éclair, plus rusé que le renard, plus rapide que l'aigle aux yeux perçants ! " lui répètent les grands. C'est pourtant grâce à sa lenteur et à sa patience qu'il gagnera l'amitié du cheval le plus rapide et le meilleur qui soit... Etre moins rapide que les autres, c'est aussi être plus patient. Un éloge à la lenteur.