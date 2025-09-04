Inscription
La Zlecaf

Babacar Sané Ba, Mankeur Ndiaye

Dans un contexte de mutation profonde de l'économie mondiale, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) apparaît comme une opportunité historique pour repenser le développement du continent. Cet ouvrage propose une lecture lucide et stratégique des défis, mais surtout des formidables leviers qu'offre ce vaste marché commun africain. A travers une approche accessible et documentée, l'auteur explore les mécanismes d'intégration, les enjeux de souveraineté économique, les transformations industrielles à venir, ainsi que le rôle essentiel du secteur privé et de la jeunesse africaine. Dans cet essai clairvoyant et engagé, Babacar Sané Ba nous guide à travers les enjeux de cette transformation. Il montre comment la ZLECAF peut changer la donne pour les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, les diasporas et les Etats africains eux-mêmes. Il explique aussi pourquoi la réussite de ce projet dépendra de notre capacité à travailler ensemble, à croire en nos forces et à miser sur l'innovation locale. Cet ouvrage redonne foi en une Afrique ambitieuse, solidaire et tournée vers l'avenir. Il appelle à une mobilisation collective autour de l'intelligence stratégique, de l'industrialisation, de la montée en compétences des jeunes et de la coopération régionale. L'ouvrage est à la fois une alerte, un outil de réflexion et un appel à l'audace. A travers une plume accessible mais exigeante, l'auteur trace les contours d'une Afrique qui ne se contente plus d'attendre, mais qui construit, innove et conquiert. Une Afrique qui s'assume comme actrice centrale de son destin économique.

Par Babacar Sané Ba, Mankeur Ndiaye
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Babacar Sané Ba, Mankeur Ndiaye

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Economie

La Zlecaf

Babacar Sané Ba

Paru le 04/09/2025

540 pages

Editions L'Harmattan

51,00 €

9782336556130
