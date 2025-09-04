Murmures de blessures

Cet ouvrage est un récit de vie qui suscite l'émotion et met en valeur certaines réalités en Afrique, où l'auteure, une jeune femme, a vu le jour et a grandi. Des réalités plutôt difficiles, mais très courantes, puisqu'il s'agit de la vie dans une famille monoparentale avec une mère célibataire qui s'occupe seule de ses enfants, abandonnés le plus souvent par leurs pères. Dans un mélange d'abandons, de rejets, de refus et même d'oubli d'un père, l'auteur, tout en racontant sa vie, présente la situation des enfants qui peinent à vivre et à grandir sans le regard bienveillant d'un père.