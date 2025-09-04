Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Murmures de blessures

Favor Dartey Dzahini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage est un récit de vie qui suscite l'émotion et met en valeur certaines réalités en Afrique, où l'auteure, une jeune femme, a vu le jour et a grandi. Des réalités plutôt difficiles, mais très courantes, puisqu'il s'agit de la vie dans une famille monoparentale avec une mère célibataire qui s'occupe seule de ses enfants, abandonnés le plus souvent par leurs pères. Dans un mélange d'abandons, de rejets, de refus et même d'oubli d'un père, l'auteur, tout en racontant sa vie, présente la situation des enfants qui peinent à vivre et à grandir sans le regard bienveillant d'un père.

Par Favor Dartey Dzahini
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Favor Dartey Dzahini

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Murmures de blessures par Favor Dartey Dzahini

Commenter ce livre

 

Murmures de blessures

Favor Dartey Dzahini

Paru le 04/09/2025

64 pages

Editions L'Harmattan

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336553375
9782336553375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.