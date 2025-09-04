Inscription
#Essais

Sur les traces du diughu fagha

Tristan Routier, Jennifer Lorin

ActuaLitté
Un sabre mystérieux, orné d'énigmatiques inscriptions, retrouvé au Mali. Une quête archéologique et historique qui nous plonge dans l'univers fascinant des symboles, des croyances et des traditions de l'espace soudanais ancien. A travers une approche rigoureuse mêlant histoire, anthropologie et archéométallurgie, cet ouvrage explore la signification des motifs gravés, interroge leurs origines et dévoile leur rôle dans les structures sociales et rituelles de l'Afrique précoloniale. Un voyage captivant à la croisée du passé et du présent, qui éclaire d'un jour nouveau le savoir-faire des forgerons, les récits initiatiques et l'héritage immatériel d'un continent aux mémoires profondes.

Par Tristan Routier, Jennifer Lorin
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Tristan Routier, Jennifer Lorin

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

Sur les traces du diughu fagha

Tristan Routier

Paru le 04/09/2025

280 pages

Editions L'Harmattan

29,00 €

9782336549293
