Sur les traces du diughu fagha

Un sabre mystérieux, orné d'énigmatiques inscriptions, retrouvé au Mali. Une quête archéologique et historique qui nous plonge dans l'univers fascinant des symboles, des croyances et des traditions de l'espace soudanais ancien. A travers une approche rigoureuse mêlant histoire, anthropologie et archéométallurgie, cet ouvrage explore la signification des motifs gravés, interroge leurs origines et dévoile leur rôle dans les structures sociales et rituelles de l'Afrique précoloniale. Un voyage captivant à la croisée du passé et du présent, qui éclaire d'un jour nouveau le savoir-faire des forgerons, les récits initiatiques et l'héritage immatériel d'un continent aux mémoires profondes.