Dans les terres poussiéreuses du Sahel, où chaque pas peut être le dernier, le capitaine Yacouba Zongo est envoyé à Djibo, ville assiégée devenue le coeur d'une guerre sans nom. Pris entre devoir militaire, souffrances civiles et attaques terroristes, il incarne le courage face à l'abandon, la résistance face au chaos. Aux côtés d'une infirmière au coeur incandescent, d'un enfant muet hanté par les balles et de soldats à bout de souffle, il livre un combat où l'humanité lutte pour ne pas sombrer. Entre les crocs du terrorisme est un hommage vibrant aux hommes et femmes pris au piège d'un conflit qui dépasse les frontières. Ce roman, dramatique et militaire, inspiré par des faits réels, témoigne avec force et émotion de la guerre invisible menée dans le silence des zones oubliées.