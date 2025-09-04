Inscription
#Essais

La misère itinérante du Dasein

Pascal Roy-Ema

ActuaLitté
Le caractère ontologique du problème du mal est ancien. Même si en la matière, l'histoire de la philosophie semble indiquer que c'est la théorie platonicienne qui a montré la voie, ici, dans le cadre de cet ouvrage, Heidegger exerce une indiscutable fascination. Il est le premier penseur important à avoir envisagé la possibilité d'un danger au sein même de l'Etre, voire une certaine "malignité" , dissimulation du danger qui appartient à l'essence de la technique, et qui retient le monde, le retire dans la détresse et la misère. Son herméneutique de la facticité parle de la misère de l'homme. Le Dasein fait l'expérience de la déchéance, l'angoisse, la solitude et la déshérence dans un monde qui ne lui offre aucun abri (c'est la "Unheimlichkeit"). Heidegger invite l'homme, qui est ancré dans le mal par la méconnaissance de son être foncièrement débiteur, à retrouver l' "Authenticité de l'existence" , en privilégiant la pensée méditante au détriment de la pensée calculante. Dès que cet acte cesse, dès qu'il commence à fléchir, tout nous est à charge. Dès qu'il s'exerce au contraire, le monde retrouve la consistance et le relief qu'il avait perdus.

Par Pascal Roy-Ema
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Pascal Roy-Ema

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

La misère itinérante du Dasein

Pascal Roy-Ema

Paru le 04/09/2025

226 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

ActuaLitté
9782336540542
© Notice établie par ORB
