La misère itinérante du Dasein

Le caractère ontologique du problème du mal est ancien. Même si en la matière, l'histoire de la philosophie semble indiquer que c'est la théorie platonicienne qui a montré la voie, ici, dans le cadre de cet ouvrage, Heidegger exerce une indiscutable fascination. Il est le premier penseur important à avoir envisagé la possibilité d'un danger au sein même de l'Etre, voire une certaine "malignité" , dissimulation du danger qui appartient à l'essence de la technique, et qui retient le monde, le retire dans la détresse et la misère. Son herméneutique de la facticité parle de la misère de l'homme. Le Dasein fait l'expérience de la déchéance, l'angoisse, la solitude et la déshérence dans un monde qui ne lui offre aucun abri (c'est la "Unheimlichkeit"). Heidegger invite l'homme, qui est ancré dans le mal par la méconnaissance de son être foncièrement débiteur, à retrouver l' "Authenticité de l'existence" , en privilégiant la pensée méditante au détriment de la pensée calculante. Dès que cet acte cesse, dès qu'il commence à fléchir, tout nous est à charge. Dès qu'il s'exerce au contraire, le monde retrouve la consistance et le relief qu'il avait perdus.