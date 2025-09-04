La scène politique africaine s'apparente à une toile d'araignée, dont les fils implacables enserrent lentement ceux qui n'ont pas su, par habileté ou clairvoyance, s'en dégager à temps. Edem Kodjo incarne l'image du chêne, majestueux et inébranlable, insensible aux pièges. Homme d'influence redouté, négociateur habile et stratège aguerri, il s'est imposé dans l'histoire politique de l'Afrique par sa capacité à tenir tête aux défis les plus complexes. Son parcours, marqué par une intelligence affûtée, une rigueur exemplaire et une autorité naturelle, l'a placé au coeur des grandes décisions, aussi bien au Togo qu'au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine. A travers Edem Kodjo. Un chêne, au-delà de tout, Stephens Akplogan retrace, à l'encre de ses mots, le destin d'un homme emblématique dont l'empreinte demeure indélébile.