Le maître du silence

Abel Samary

Dans la République fictive de Nkôm, située en Afrique centrale, deux hommes incarnent le pouvoir et la destinée d'une nation : Sânga-Nguél, le dirigeant charismatique et autoritaire, et Hope Enow, l'homme qui rêve de réformes. Sous la plume d'Abel Samary, Le Maître du Silence explore les méandres du pouvoir, les luttes de succession, et la difficile quête d'une véritable démocratie. Après des décennies de règne sous l'emprise de Sânga-Nguél, Nkôm est plongé dans une crise politique. Hope Enow, porteur de promesses de changement, tente de naviguer dans les eaux tumultueuses d'un système gangrené par la corruption et l'autoritarisme. Hanté par l'ombre de son prédécesseur, Enow incarne l'espoir d'un avenir meilleur, mais se heurte aux résistances du passé. Entre ambitions, réformes et trahisons, Le Maître du Silence questionne la capacité d'une nation à réinventer son futur sans oublier ses cicatrices. Avec ce roman puissant, l'auteur nous plonge au coeur des dilemmes politiques d'une société en quête de justice et de liberté.

Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

Le maître du silence

Paru le 04/09/2025

182 pages

18,00 €

9782336498041
