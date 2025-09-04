Inscription
Sciences Po Tout-en-un Concours commun des IEP

Jérôme Calauzènes, Paul Leitch, Ghislain Tranié

ActuaLitté
La référence pour réussir le concours commun des IEP 2026 ! Afin d'intégrer l'un des 7 IEP du Réseau Sciences Po (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse), ce livre vous propose une préparation complète aux trois épreuves écrites : Questions contemporaines, Histoire et Langue vivante. Questions contemporaines : - une présentation détaillée de l'épreuve et du programme ; - une méthodologie pas à pas avec les conseils à suivre, les pièges à éviter et des extraits de rapports du jury ; - le cours complet traitant les deux thèmes, accompagné de points d'actualité, des références incontournables, des citations et de débats d'actualitéà connaître ; - 8 sujets blancs corrigés. Histoire : - une présentation détaillée de l'épreuve et du programme "Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours. Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930" ; - une méthodologie pas à pas avec les conseils à suivre, les pièges à éviter et des extraits de rapports du jury ; - le cours complet accompagné des dates-clés à connaître, de points d'actualité et de bibliographies ; - 6 sujets blancset 2 sujetsofficiels (annales 2024 et 2025) corrigés. Anglais : - une présentation détaillée de l'épreuve ; - une méthodologie pas à pas avec les conseils à suivre, les pièges à éviter et des extraits de rapports du jury ; - le courscompleten fiches (grammaire, vocabulaire et civilisation) ; - 5 sujets officiels (dont les annales 2024) corrigés. + Offert en ligne : - + 20 sujets blancs corrigés supplémentaires ; - + 12 copies d'élèves commentées ; - + le fil d'actualité mois par mois.

Par Jérôme Calauzènes, Paul Leitch, Ghislain Tranié
Chez Vuibert

|

Auteur

Jérôme Calauzènes, Paul Leitch, Ghislain Tranié

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Sciences Po Tout-en-un Concours commun des IEP

Jérôme Calauzènes, Paul Leitch, Ghislain Tranié

Paru le 04/09/2025

432 pages

Vuibert

29,90 €

9782311221138
