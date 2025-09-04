Nos puissantes amitiés

De plus en plus de personnes décident de mettre leurs amitiés au centre de leurs vies et de politiser cet engagement ; cet essai propose une enquête réfléchie sur ce lien essentiel mais souvent oublié. L'amitié est souvent considérée comme secondaire, voire futile. Dans nos récits, elle passe souvent au second plan, éclipsée par le couple et la famille une fois la jeunesse passée. Pourtant, pourquoi le couple romantique devrait-il être le seul modèle de relation ? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent de revendiquer l'amitié, de l'investir pleinement. Elles y trouvent des espaces de joie, de solidarité et de résistance face aux aliénations du patriarcat, du capitalisme et aux défis écologiques. Que ce soit entre hétéros, queers, entre femmes, hommes ou dans des groupes mixtes, nombreux sont ceux qui réinventent, au sein de l'amitié, des façons de militer, de vivre, de consommer et de vieillir ensemble. A travers des entretiens, des références culturelles, des études sociologiques et des textes philosophiques, Alice Raybaud explore comment l'amitié peut être une force libératrice et émancipatrice. Elle nous invite à redonner à l'amitié la place centrale qu'elle mérite, à la voir non seulement comme un lien intime, mais aussi politique. " Un essai hybride, engagé et panoramique qui nous aide à penser les modèles culturels et sociaux émergents. " Le temps " Une lecture aussi vivifiante que réconfortante, tant elle déplie de nouveaux possibles. " La Libre Belgique