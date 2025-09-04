Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Nos puissantes amitiés

Alice Raybaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De plus en plus de personnes décident de mettre leurs amitiés au centre de leurs vies et de politiser cet engagement ; cet essai propose une enquête réfléchie sur ce lien essentiel mais souvent oublié. L'amitié est souvent considérée comme secondaire, voire futile. Dans nos récits, elle passe souvent au second plan, éclipsée par le couple et la famille une fois la jeunesse passée. Pourtant, pourquoi le couple romantique devrait-il être le seul modèle de relation ? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent de revendiquer l'amitié, de l'investir pleinement. Elles y trouvent des espaces de joie, de solidarité et de résistance face aux aliénations du patriarcat, du capitalisme et aux défis écologiques. Que ce soit entre hétéros, queers, entre femmes, hommes ou dans des groupes mixtes, nombreux sont ceux qui réinventent, au sein de l'amitié, des façons de militer, de vivre, de consommer et de vieillir ensemble. A travers des entretiens, des références culturelles, des études sociologiques et des textes philosophiques, Alice Raybaud explore comment l'amitié peut être une force libératrice et émancipatrice. Elle nous invite à redonner à l'amitié la place centrale qu'elle mérite, à la voir non seulement comme un lien intime, mais aussi politique. " Un essai hybride, engagé et panoramique qui nous aide à penser les modèles culturels et sociaux émergents. " Le temps " Une lecture aussi vivifiante que réconfortante, tant elle déplie de nouveaux possibles. " La Libre Belgique

Par Alice Raybaud
Chez Pocket

|

Auteur

Alice Raybaud

Editeur

Pocket

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nos puissantes amitiés par Alice Raybaud

Commenter ce livre

 

Nos puissantes amitiés

Alice Raybaud

Paru le 11/09/2025

336 pages

Pocket

10,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349949
9782266349949
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.