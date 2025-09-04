Inscription
#Essais

Une poussée de fièvre

Valérie Le Plouhinec, Timothy Egan

Le récit effrayant et poignant d'une femme qui affronte la folie raciste du Ku Klux Klan, par l'un des plus grands noms de la non-fiction américaine. Les années 1920 aux Etats-Unis. L'âge du jazz, des fêtes sans fin, du champagne... l'âge de la haine la plus brutale et la plus abjecte, aussi. Le Ku Klux Klan y atteint en effet son apogée. A sa tête, un homme dangereux, manipulateur et ultra-violent : D. C. Stephenson. Il va permettre au " Klan " d'étendre son influence, de pénétrer dans les familles, les écoles, les pique-niques du dimanche. Sous sa direction, l'organisation raciste va jusqu'à développer un plan pour prendre progressivement le pouvoir à Washington. C'est une femme, Madge Oberholtzer, une enseignante, qui va faire chuter le Ku Klux Klan et son chef. Kidnappée, séquestrée et violée par Stephenson, elle trouve, malgré les menaces, le courage de parler, de désigner et nommer ces hommes qui terrorisent le Sud des Etats-Unis. Son témoignage provoque un scandale sans précédent et une prise de conscience. Grâce à elle, jamais le " Klan " ne retrouvera sa sombre et inquiétante influence dans la société américaine. Avec Une poussée de fièvre , Timothy Egan signe une enquête incroyablement minutieuse et prenante, portée par un souffle romanesque. Il montre chaque engrenage de la fabrique de la haine et signe un bouleversant portrait de femme. Un livre fascinant qui, en dénonçant les mécaniques et les discours racistes, trouve un écho inquiétant avec notre époque.

Par Valérie Le Plouhinec, Timothy Egan
Chez 10/18

|

Auteur

Valérie Le Plouhinec, Timothy Egan

Editeur

10/18

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Une poussée de fièvre

Timothy Egan trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 04/09/2025

408 pages

10/18

9,20 €

9782264085870
