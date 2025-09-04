Inscription
Au coin du feu

Amelie's Workshop

Les coloriages cosy : une tendance régressive au succès croissant ! Nouvelle collection avec 45 illustrations originales à colorier Avec pages détachables Rendez-vous au coin du feu pour réchauffer ses pieds et son coeur ! Ce cahier de coloriages met à l'honneur le style cosy qui associe confort et esthétique mignonne. Ce coloriage, met en scène des animaux choux et des ambiances cocooning. Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes douces tout en offrant détente et bien-être. Idéal pour s'évader dans un univers tendre et relaxant, laissez-vous séduire par son atmosphère chaleureuse et réconfortante. Crêpe party, promenade en forêt à l'automne, visite à la librairie, tricot au coin du feu... 45 coloriages cosy & sweet pour fondre de douceur !

Par Amelie's Workshop
Chez Solar

|

Auteur

Amelie's Workshop

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

Au coin du feu

Amelie's Workshop

Paru le 11/09/2025

96 pages

Solar

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

