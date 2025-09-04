Mon Cahier 100 rituels Naturo

Tous les habitudes qui boostent la forme ! Fatiguée ? toujours enrhumée ? du mal à digérer ? Etes-vous sûre d'apporter à votre corps ce dont il a vraiment besoin ? En 100 rituels, la naturopathie combine nutrithérapie, pouvoir des plantes et gestes de bien-être pour vous redonner un max d'énergie, booster votre immunité, votre digestion et vous permettre de mincir ! 100 rituels pour Adopter la nutrithérapie, rééquilibrer son alimentation et cuisiner des recettes naturo Utiliser le pouvoir des plantes, prendre des probiotiques, chouchouter son microbiote Tester la détox, faire une cure Soigner son bien-être, méditer, se relaxer, se rebooster...