Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon Cahier 100 rituels Naturo

Julie Pradines

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tous les habitudes qui boostent la forme ! Fatiguée ? toujours enrhumée ? du mal à digérer ? Etes-vous sûre d'apporter à votre corps ce dont il a vraiment besoin ? En 100 rituels, la naturopathie combine nutrithérapie, pouvoir des plantes et gestes de bien-être pour vous redonner un max d'énergie, booster votre immunité, votre digestion et vous permettre de mincir ! 100 rituels pour Adopter la nutrithérapie, rééquilibrer son alimentation et cuisiner des recettes naturo Utiliser le pouvoir des plantes, prendre des probiotiques, chouchouter son microbiote Tester la détox, faire une cure Soigner son bien-être, méditer, se relaxer, se rebooster...

Par Julie Pradines
Chez Solar

|

Auteur

Julie Pradines

Editeur

Solar

Genre

Naturothérapie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon Cahier 100 rituels Naturo par Julie Pradines

Commenter ce livre

 

Mon Cahier 100 rituels Naturo

Julie Pradines

Paru le 04/09/2025

128 pages

Solar

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263192296
9782263192296
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.